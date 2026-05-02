All’alba di oggi, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver compiuto un furto in una palestra di via Cinque Maggio. Durante l’irruzione, il ladro ha danneggiato la porta d’ingresso, che è risultata gravemente segnata. Il sospettato è stato fermato poco dopo il tentativo di fuga e condotto in commissariato. Il bottino e i dettagli sulla modalità di fuga sono ancora oggetto di accertamenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il ladro a fuggire con il bottino?. Quali danni ha riportato la porta della palestra di via Cinque Maggio?. Perché il colpo è avvenuto proprio all'alba a Quarto Oggiaro?. Quanto pesano i costi per riparare l'ingresso della struttura sportiva?.? In Breve Furto avvenuto venerdì 1° maggio alle ore 6.20 in via Cinque Maggio.. Bottino composto da pesi e attrezzature per un valore di 200 euro.. Danni strutturali alla porta d'ingresso della palestra di Quarto Oggiaro.. Sospettato di 39 anni con precedenti penali per furto già identificato.. Un uomo di 39 anni con precedenti penali per furto è stato fermato dalla polizia a Milano dopo aver assaltato una palestra in via Cinque Maggio a Quarto Oggiaro venerdì 1° maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, fermato all’alba il ladro che ha assaltato una palestra

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