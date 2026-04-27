Rogo e saccheggio in palestra | fermato il 28enne che ha devastato tutto

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver provocato un incendio e saccheggiato una palestra situata tra Nepi e Monterosi. I danni riguardano principalmente le attrezzature sportive presenti nella struttura. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le motivazioni dietro l’episodio. La palestra ha subito danni ingenti a causa del rogo e del saccheggio.

? Cosa sapere Fermato 28enne per incendio e saccheggio alla palestra Next tra Nepi e Monterosi.. Danni alle attrezzature sportive e indagini dei carabinieri di Civita Castellana sul movente.. Un ventottenne senza una dimora stabile è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver appiccato un incendio e aver devastato la palestra Next, situata lungo la via Cassia tra Nepi e Monterosi, nel pomeriggio di ieri. Il rogo è divampato nella zona di confine tra i due comuni, partendo da un materiale posto nella parte posteriore dell’edificio. L’individuo, residente a Campagnano di Roma, avrebbe utilizzato un accendino per innescare le fiamme all’esterno, le quali si sono poi propagate con violenza verso l’interno della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo e saccheggio in palestra: fermato il 28enne che ha devastato tutto Notizie correlate Rogo divampa in camera da letto, appartamento devastato dalle fiamme: grave un uomoUn incendio è scoppiato questa mattina, domenica 19 aprile, all’interno di un appartamento in via Mazzuchelli a Brescia. Niscemi, 13 indagati per la frana che ha devastato il paese sicilianoArriva una svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta: il procuratore di...