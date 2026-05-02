A Milano, sono stati istituiti nuovi blocchi stradali legati alle zone a traffico limitato, in particolare in occasione di eventi musicali con artisti come Ligabue e Annalisa. Le modifiche riguardano i percorsi per chi arriva in moto all’Arena, con l’introduzione di nuove restrizioni nelle fasce orarie della zona gialla limitativa. Queste misure comportano variazioni nelle modalità di accesso e circolazione nel centro cittadino durante gli eventi.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi per chi arriva in moto all'Arena?. Quali sono le fasce orarie della nuova zona gialla limitativa?. Chi può circolare liberamente nel quartiere nonostante i blocchi stradali?. Come funzioneranno le navette e i mezzi pubblici dopo i concerti?.? In Breve Zona rossa attiva dalle 7 del mattino fino alle 2 del mattino successivo.. Zona gialla operativa dalle 14 del giorno dell'evento fino a fine concerto.. Linee M3 e M4 operative fino alle 1:30 della notte per il deflusso.. Tram 27 potenziato con corse garantite fino alle 2 di notte da Repetti.. Il Comune di Milano ha stabilito un piano straordinario di viabilità per gestire i grandi concerti di Ligabue il 6 maggio e di Annalisa il 9 maggio presso l’Arena Santa Giulia – Unipol Dome.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, blocchi stradali per Ligabue e Annalisa: ecco le nuove ZTL

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