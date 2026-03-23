Il Milan in estate tornerà a testa in giù. Allegri, tra il Mondiale e l'inizio del campionato, andrà in tournée in Australia, come e più che nello scorso anno. I rossoneri nel 2025 giocarono a Perth contro il Perth Glory dopo le partite, più impegnative, con Arsenal e Liverpool a Singapore e Hong Kong. Non solo, l’Australia si conferma la meta di moda per l’estate 2026: anche la Juventus e l’Inter saranno nel Paese per preparare la stagione, in un tris senza precedenti. La Juventus, che giocherà due partite a Perth, ha previsto di giocare un’amichevole proprio contro l’Inter, mentre un Milan-Juve in Australia non è previsto. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan ha deciso, la tournée estiva sarà in Australia. Presenti anche Juve e Inter, ma...

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