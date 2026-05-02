Milan-Sassuolo la squadra in partenza verso Rho Fiera | PM

La squadra è partita da Casa Milan in direzione della stazione di Rho Fiera. I tifosi rossoneri presenti hanno avuto l’opportunità di scattare foto e chiedere autografi ai giocatori prima della partenza. La trasferta si svolge in vista della partita tra Milan e Sassuolo, con i giocatori che si sono fermati per alcuni minuti per salutare i supporter.

Milan-Sassuolo, la squadra in partenza da Casa Milan verso la stazione di Rho Fiera: tanti autografi e foto con i tifosi rossoneri presenti Rossoneri in partenza da casa Milan in direzione Rho Fiera (MI), dove hanno preso un treno che li porterà fino a Reggio Emilia. Tanti giocatori si sono fermati per alcune foto con i fan prima di salire sul Pullman: tra i più acclamati Massimiliano Allegri, Strahinja Pavlovic e Santiago Gimenez. Domani alle 15:00 il Diavolo dovrà vedersela con il Sassuolo di Fabio Grosso nel match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 20252026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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