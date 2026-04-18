Verso Verona-Milan rossoneri in partenza per la trasferta di domani | ESCLUSIVA PM

Il Milan si sta preparando per la partita di domani contro il Verona. La squadra rossonera sta lasciando il centro sportivo e si sta dirigendo verso l'aeroporto per partire alla volta di Verona. La trasferta è prevista in vista della gara valida per il campionato di Serie A. La partenza è stata documentata da un video diffuso in esclusiva.

In vista della trasferta di domani contro il Verona, il Milan di Massimiliano Allegri sta partendo per raggiungere la città: il video. In vista della delicata trasferta di domani pomeriggio alle ore 15:00 contro il Verona allo stadio 'Bentegodi', il Milan di Massimiliano Allegri sta partendo per raggiungere la città: il video.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Verona-Milan, rossoneri in partenza per la trasferta di domani | ESCLUSIVA PM Milan-Verona 3-0 #milan #verona #seriea #calcio Notizie correlate Verso Verona-Milan, rossoneri in partenza per la trasferta di domani: il videoIn vista della trasferta di domani contro il Verona, il Milan di Massimiliano Allegri sta partendo per raggiungere la città: il video. Cremonese-Milan, pullman dei rossoneri in partenza verso Cremona | PMCremonese-Milan, il pullman della squadra rossonera è partito da Milanello in direzione Cremona per la partita di domani. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Verona-Milan, la preparazione a Milanello tra confronto e sessione video. C’è anche Tare; Verona-Milan: gialloblù ultimi ma grintosi, rossoneri terzi ma in fase calante; Biglietti Verona-Milan, si va verso il ricorso d’urgenza; Verso Verona-Milan: Leao entra in diffida, in cinque a rischio per la Juventus. Milan | Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Gimenez: le scelte in attacco contro il VeronaVerona Milan - Il Milan si prepara in vista della trasferta sul campo del Verona, valida per la 33^ giornata di Serie ... fantamaster.it Leao insieme a Pulisic: le scelte di Allegri verso Verona-MilanMILANO - Ricomincio da tre. Massimiliano Allegri riparte dalla difesa a tre per cercare di superare la fase più delicata della stagione del Milan. I rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive ... msn.com Allarme gialli in casa Milan: ecco i diffidati a Verona verso la Juve! https://www.milannews24.com/verona-milan-giocatori-diffidati-lista/ #VeronaMilan #SerieA #Allegri facebook Conferenza stampa di Massimiliano #Allegri verso Verona-Milan x.com