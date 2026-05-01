Il Milan sta valutando l'acquisto di Gabriel Jesus per rinforzare il reparto offensivo in vista delle prossime stagioni. La trattativa coinvolge aspetti relativi allo stipendio e ai costi complessivi dell'operazione. La società sta analizzando un piano finanziario per gestire l'investimento, con l'obiettivo di rispettare i limiti di bilancio e fare quadrare i conti. La possibilità di un accordo dipende anche dalle condizioni contrattuali offerte dall'attaccante.

Manca sempre meno alla fine della stagione e all'inizio ufficiale del calciomercato estivo. Una sessione che sarà decisiva per il futuro del Milan. Non è un caso che ieri Allegri si è incontrato con la dirigenza presso 'Casa Milan' per tre ore, proprio per programmare ancora una volta un futuro. E non è un caso che nella serata di ieri, sia uscito fuori il nome di Gabriel Jesus per l'attacco del Milan. Cosa li accomuna? Il brasiliano ha di recente cambiato agente passando allo stesso di Massimiliano Allegri, ovvero Giovanni Branchini. Era quasi inevitabile un accostamento al Milan in vista della prossima sessione di calciomercato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gabriel Jesus al Milan: stipendio e costi. Ecco il piano per fare quadrare i conti

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