A Milano, si parla di prestiti e ritorni tra i giocatori della squadra. Tra coloro che sono in prestito ci sono Bennacer, Chukwueze, Bondo, Camarda e Musah. Alcuni di questi calciatori stanno tornando alla squadra, mentre altri continuano la loro esperienza altrove. La situazione dei prestiti riguarda diverse condizioni e prospettive future per i giocatori coinvolti.

Tra un paio di mesi il Milan potrebbe tuffarsi in un mare dorato da oltre 100 milioni di euro. Una cifra potenziale, frutto dei riscatti - obbligatori e non - dei giocatori attualmente in prestito. Alcune operazioni sono già state definite: Jimenez (12 milioni), Morata (15 milioni) e Pobega (7 milioni). Altre, invece, restano in bilico e verranno risolte solo a giugno. Il bottino complessivo potrebbe essere molto consistente e verrebbe reinvestito in un mercato che si preannuncia necessariamente ambizioso. Ad Allegri serviranno rinforzi sia in termini numerici che qualitativi, soprattutto in vista di una stagione presumibilmente con la doppia competizione (la Champions, comunque ancora da blindare). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, il borsino dei prestiti: tesoretto Chukwueze, Bondo e Musah verso il ritorno

Milan, il borsino dei prestiti: 13 rossoneri sparsi per l’EuropaIl Milan, tra la sessione estiva e quella invernale, ha spedito diversi calciatori in prestito in giro per l'Europa: non solo giovani del vivaio, ma...

Milan, il borsino dei prestiti: 12 rossoneri sparsi per l’EuropaIl Milan, tra la sessione estiva e quella invernale, ha spedito diversi calciatori in prestito in giro per l'Europa: non solo giovani del vivaio, ma...

Temi più discussi: Milan, il problema attaccante non è nuovo: negli ultimi 10 anni il migliore è stato… Bacca; Gazzetta - Conte ct dell'Italia? De Laurentiis non si opporrebbe: nessun caso Spalletti-bis. Il borsino di Mancini e Allegri; Le pagelle della sanità: guida Claudio Sileo di Ats Brescia. Tra gli ospedali, Niguarda al top; Presentazione Percorso e Borsino dei Favoriti NXT Classic 2026.

Milan, il borsino dei prestiti: tesoretto Chukwueze, Bondo e Musah verso il ritornoDa Bennacer e Chukwueze a Camarda e Musah: resa e prospettive dei tanti milanisti che stanno giocando altrove ... msn.com

Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: il borsinoL'Inter ha blindato il suo posto, il Milan vede avvicinarsi il traguardo. Dietro Napoli, Roma, Como, Juve e Atalanta si giocano gli altri due pass. E ora subito lo scontro diretto Como-Roma ... gazzetta.it

MN - Calciomercato Milan: un insospettabile ha molti gradimenti. Chi può uscire per fare cassa x.com

Il mercato dei rossoneri inizia già a smuoversi in vista dell'estate! Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Nicolas Jackson è il nome nuovo per l'attacco del Milan - facebook.com facebook