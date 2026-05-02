Il Milan si prepara a sostituire Theo Hernández, partito alla fine della scorsa stagione, con un nuovo terzino proveniente dalla Bundesliga. Si tratta di un giocatore attualmente in forza al Leverkusen, il cui nome sta attirando l’attenzione sul mercato. La società ha avviato le trattative per portarlo in rossonero in vista della prossima stagione calcistica. Nessuna conferma ufficiale è arrivata ancora, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Il Milan ha cambiato moltissimo in estate lo scorso anno e potrebbe muoversi tanto anche nelle prossime sessioni di calciomercato. Ci sono state molte cessioni tra cui quella pesante di Theo Hernández: il francese è stato tra i giocatori più importanti della rinascita del Diavolo di Paolo Maldini e Stefano Pioli. La dirigenza rossonera potrebbe pensare a un investimento importante per migliorare il reparto con un colpo davvero significativo dalla Bundesliga. L'erede del terzino sinistro francese sembrava poter essere Pervis Estupiñán, giocatore che il Milan ha prelevato dal Brighton. Era arrivato in estate con grandi speranze visto che giocava con una discreta continuità in Premier League, ma l'ecuadoriano ha deluso con l'unico lampo con il grande gol nel derby contro l'Inter.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’erede di Theo Hernández arriva dalla Bundesliga: il nome che infiamma il mercato

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