Theo Hernandez | gol e giocate dell’ex Milan con l’Al-Hilal E il suo valore …

Theo Hernandez ha lasciato il Milan e ora gioca con l’Al-Hilal. Finora, l’ex difensore rossonero si sta facendo notare con un gol e alcune giocate importanti. La sua presenza in campo si fa sentire, e i numeri dimostrano che si sta adattando bene al nuovo club. I tifosi italiani si chiedono come stia andando la sua avventura in Arabia Saudita, e i primi riscontri sono positivi.

Tante decisioni importanti prese dal Milan la scorsa estate. Tra queste anche cessioni importanti che hanno e fanno ancora discutere tra i tifosi rossoneri. Theo Hernandez resta nella storia del Diavolo, anche se in estate le strade si sono separate: il francese è stato ceduto all'Al-Hilal per circa 25 milioni di euro. Il suo 'erede' sulla carta sarebbe dovuto essere Estupinan. Sul campo però è Bartesaghi che è sbocciato del tutto diventando titolare fisso con Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Colombo infermabile. Gol anche per Zeroli. Cissè: pessime notizie. Il Milan in prestito>>> L'impatto di Theo Hernandez nel nuovo campionato è stato devastante, come era facile attendersi, almeno guardando solo ai meri numeri: al momento il francese ha giocato 27 partite con l'Al-Hilal segnando 7 gol totali e servendo 2 assist.

