Il Milan comunica che Sandro Tonali tornerà in campo, mentre si aspetta il rientro di Theo Hernandez, le cui condizioni sono al centro delle notizie di giornata. Si fa anche il nome di Santiago Castro, mentre si continuano a monitorare gli infortuni che hanno coinvolto diversi giocatori della rosa. Le novità sono state diffuse attraverso i canali ufficiali del club.

Milan, i rossoneri torneranno in campo domani contro il Torino. Per la squadra di Allegri una partita importante: mancano sempre meno partite al termine della stagione e vincere sarebbe fondamentale per la corsa alla Champions League. Ecco le top news da Pianeta Milan del 20 marzo 2026: Tonali torna? La speranza per Theo Hernandez. Nuovo nome per l'attacco rossonero in vista del calciomercato estivo. Le ultime novità sugli infortuni. PROSSIMA SCHEDA>>> Dopo il grandissimo gol con la maglia dell'Al-Hilal i tifosi rossoneri e non solo sono tornati a parlare dell'ex terzino del Milan Theo Hernandez. Il giornalista Carlo Pellegatti ha lanciato un appello alla dirigenza rossonera in vista dell'estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’annuncio: “Tonali torna”. Speranza Theo Hernandez. Arriva Castro? Gli infortuni

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