Oggi a Milano si parla di calciomercato e formazione in vista della partita contro il Sassuolo. Si parla di un possibile addio di un giocatore chiave e di un dirigente che ha rilasciato dichiarazioni aperte sui prossimi obiettivi della squadra. Le notizie si focalizzano sui movimenti di mercato e sulle scelte tecniche per la prossima sfida.

Massimiliano Allegri continua a preparare la sfida al Sassuolo, mentre il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani si guardano intorno per farsi trovare pronti in vista dell'imminente aperture della finestra estiva di calciomercato. In particolare, arrivano novità preoccupanti sul futuro di Davide Bartesaghi. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio 2026. Il Milan si avvicina a una sfida cruciale. Domenica alle 15:00, al 'Mapei Stadium', i rossoneri affronteranno il Sassuolo nella 35ª giornata di Serie A 20252026. Alla squadra di Massimiliano Allegri servono almeno 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare l’accesso alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Bartesaghi verso l’addio? Tare a cuore aperto. Le ultime in vista del Sassuolo

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