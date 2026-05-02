Lo scorso weekend a San Siro è stato avvistato l’agente di un attaccante francese, con l’obiettivo di discutere un possibile trasferimento durante la prossima sessione di calciomercato estivo. La trattativa per il giocatore non si era conclusa positivamente a gennaio, ma ora si ripropone un interesse da parte di alcuni club italiani. Restano da capire le intenzioni del calciatore e le possibilità di un accordo tra le parti coinvolte.

? Cosa scoprirai Chi è l'agente di Mateta avvistato a San Siro lo scorso weekend?. Perché la trattativa per il francese era fallita a gennaio?. Come influisce il problema al ginocchio sulla valutazione medica del giocatore?. Quanto potrebbe costare il colpaccio considerando la scadenza del contratto?.? In Breve L'agente Paul Latouche è stato avvistato a San Siro durante Milan-Juventus.. Trattativa di gennaio fallita per dubbi medici su un valore di 30 milioni.. Mateta ha segnato tre reti e servito un assist nelle ultime nove presenze.. Contratto con il Crystal Palace in scadenza tra un anno per il francese.. L’agente Paul Latouche è stato avvistato lo scorso fine settimana a San Siro durante il pareggio senza reti tra Milan e Juventus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, l’agente di Mateta a San Siro: possibile rilancio per l’estate

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