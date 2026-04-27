Calciomercato Milan | a San Siro presenti gli agenti di Lewandowski e Mateta

Durante la partita tra Milan e Juventus, allo stadio di San Siro sono stati avvistati due agenti. Si tratta di rappresentanti di due attaccanti di rilievo, Lewandowski e Mateta, che sono stati notati tra il pubblico. La presenza dei loro procuratori ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano state ufficializzate ulteriori novità o dettagli sui trasferimenti.

San Siro, da sempre, ha ospitato grandi stelle del calcio mondiale, ma anche dirigenti e, soprattutto agenti sportivi. In coazione di Milan-Juventus, match andato in programma ieri sera, erano presenti sugli spalti Pini Zahavi e Paul Latouche, due procuratori importantissimi che curano gli interessi di Lewandowski e Jean-Philippe Mateta. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha rivelato che l’entourage del centravanti polacco, ora al Barcellona, si trovava in tribuna. Il giocatore, come sappiamo, è seguito sia di Milan che dalla Juventus, ma sul tavolo delle trattative ci sono anche altre offerte da MLS e Arabia Saudita. C'è, però, da ricordare che il Barcellona sta facendo di tutto per rinnovargli il contratto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: a San Siro presenti gli agenti di Lewandowski e Mateta Notizie correlate Calciomercato Juve LIVE: previsti incontri con gli agenti di Lewandowski e Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Leggi anche: Calciomercato Juve, si sogna il colpo Lewandowski: contatto con gli agenti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Milan, Manchester United a San Siro per Leao; Allegri-Milan: avanti insieme tra calciomercato e nuovo ruolo manageriale; Juve, i tempi del rientro di Vlahovic: col Milan punta la panchina. E sul mercato...; Milan, emissari del Manchester United a San Siro per Leao: la situazione. Milan, attacco bocciato: l’agente del nuovo bomber ieri a San SiroLe ultimissime notizie relative al calciomercato rossonero: il Diavolo accelera per mettere le mani sul centravanti La qualificazione alla prossima Champions League è ormai ad un passo. Servono due vi ... milanlive.it Milan-Juventus, la moviola: annullato un goal a ThuramMilan e Juventus si affrontano a San Siro nel posticipo domenicale della 34ª giornata della Serie A 2025/26. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontro Simone Sozza della sezione di Seregno, di ... calciomercato.com #Milan, il patto di #calciomercato a 'Casa Milan': 4 colpi per #Allegri e l'intrigo #Rowe-#Rabiot - facebook.com facebook . @acmilan, il patto di #calciomercato a 'Casa Milan': 4 colpi per #Allegri e l'intrigo #Rowe- #Rabiot - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com