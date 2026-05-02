Milan | il futuro rossonero

Il Milan si avvicina alle ultime partite della stagione, mentre l’allenatore si concentra sulla preparazione per la prossima. Le decisioni riguardano aspetti tecnici e strategie da attuare in vista del ritorno in campionato. La squadra si allena giornalmente in vista degli obiettivi futuri, mentre si attendono eventuali sviluppi sulle scelte di mercato e sui rinnovi dei contratti.

Mentre la squadra si prepara alle ultime sfide di campionato, Massimiliano Allegri sta dedicando gran parte del suo tempo a pianificare il Milan della prossima annata. Negli ultimi giorni si sono susseguiti summit prolungati tra il tecnico, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. Uno di questi incontri, tenutosi a Casa Milan, è durato oltre tre ore e ha toccato temi centrali per il futuro rossonero. Il tecnico livornese ha ribadito la necessità di un progetto condiviso, dove allenatore e dirigenza lavorino in perfetta sintonia sulle scelte di mercato e sulle linee guida tecniche. Allegri punta su una rosa equilibrata, con un mix tra profili giovani da far crescere e giocatori di esperienza in grado di garantire immediatezza e leadership.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Emanuele Sala | Milan Futuro - Goals, Passes and Best Skills

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