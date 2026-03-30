Calciomercato Milan che colpo per il futuro | Kostic rossonero

Dopo tre mesi di negoziati, il Milan ha concluso l’acquisto di Kostic, che diventa un nuovo giocatore rossonero. La trattativa si è protratta per un lungo periodo e si è conclusa con le condizioni stabilite dal club. La firma del contratto è stata ufficializzata nelle ultime ore, consolidando così l’arrivo del calciatore in vista della prossima stagione.

Una trattativa lunghissima, portata a termine dopo 3 mesi alle condizioni dettate dai rossoneri. Il Milan ha chiuso per il giovane Andrej Kostic del Partizan Belgrado, anche se per l'ufficialità bisognerà attendere ancora un po'. Il DS rossonero Igli Tare, grande estimatore del giovane, lo aveva già messo nel mirino a fine 2025, ma il Partizan aveva sparato molto alto: circa 10 milioni di euro per il classe 2007. Il Milan, però, non ha mollato di certo l'operazione, continuando a trattare lavorando con l’entourage del giocatore fino ad arrivare alla chiusura dell'operazione: intesa sui 3.5 milioni più bonus e una percentuale su una possibile rivendita futura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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