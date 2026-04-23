Milan | costruire il futuro rossonero

Il Milan sta lavorando per rafforzare la propria squadra e pianificare le prossime stagioni. La società ha annunciato l’acquisto di nuovi giocatori e ha rinnovato alcuni contratti già in corso. Sono stati avviati incontri tra il management e gli agenti per definire gli accordi. Inoltre, sono stati programmati incontri di mercato e sessioni di allenamento con lo staff tecnico. La squadra si prepara alle prossime competizioni nazionali e internazionali.

Il Milan continua a costruire il proprio futuro, ma senza dimenticare ciò che lo ha reso grande. È proprio da questa idea che nasce la “Hall of Fame ” rossonera, un progetto recente ma già carico di significato, capace di unire memoria, identità e partecipazione dei tifosi La AC Milan ha lanciato la propria Hall of Fame in occasione dei 125 anni del club, con l’obiettivo di rendere omaggio alle leggende che hanno segnato epoche diverse. Non si tratta di una semplice lista di nomi, ma di un vero percorso celebrativo che vuole raccontare i valori rossoneri attraverso i suoi protagonisti più iconici. Il criterio è chiaro: possono entrare solo...🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: costruire il futuro rossonero Milan Futuro-Zeta Milano Notizie correlate Calciomercato Milan, Modric e il futuro in rossonero: rinnovo o addio?Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan sta attendendo che il croato riferisca cosa voglia fare. Calciomercato Milan, che colpo per il futuro: Kostic rossoneroUna trattativa lunghissima, portata a termine dopo 3 mesi alle condizioni dettate dai rossoneri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano. Il futuro dello Stadio di San Siro. Riccardo De Corato all’attacco – LMF; Ige 2026, le linee guida per costruire il futuro delle gaming machines; Piano Strategico 2026-2028, un percorso partecipato per scrivere il futuro dell’Ateneo; Il Foglio a San Siro 2026. Rivedi tutto l'evento del Foglio Sportivo. Massimiliano Allegri è la conferma da cui il Milan vuole ripartireCome il Milan intende costruire un futuro vincente basato su Massimiliano Allegri e una rosa competitiva, puntando alla Champions League. Il Milan si trova in una fase cruciale della sua storia recent ... notiziemilan.it Milan-Juventus: sfida decisiva per il terzo posto e il futuro bianconeroMilan-Juventus: sfida decisiva per il terzo posto e il futuro bianconero La sfida tra Milan e Juventus, in programma domenica sera a Milano, è molto più di una ... tuttojuve.com “Se non prendi gol sei già a metà dell’opera”: così Allegri ha plasmato la difesa del Milan a sua immagine #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com “Vlahovic al Milan Non è una domanda per me…” Strahinja Pavlovic, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato della sua grande amicizia con l’attaccante della Juventus. Il difensore non si è sbilanciato sul futuro del connazionale #P - facebook.com facebook