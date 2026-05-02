Leon Goretzka ha segnato una doppietta durante la partita contro l'Heidenheim, con un gol su punizione e un’altra conclusione ravvicinata. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di Goretzka, che ha contribuito in modo decisivo al risultato finale. La doppietta ha attirato l’attenzione degli appassionati per la sua efficacia e precisione. La partita si è svolta in un clima di grande intensità tra le due formazioni.

Se serviva un segnale, è arrivato forte e chiaro. Leon Goretzka si prende la scena con una doppietta nel 3-3 tra Bayern Monaco e Heidenheim, match valido per la 32ª giornata di Bundesliga. Un’esibizione che non passa inosservata dalle parti di Via Aldo Rossi, dove il centrocampista tedesco resta un obiettivo chiave per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Schierato da Vincent Kompany nel ruolo di trequartista, in una formazione ricca di giovani, il classe 1995 si è caricato la squadra sulle spalle dopo il doppio svantaggio in casa contro l’ultima in classifica. Al 44’ Goretzka accende la rimonta con una punizione magistrale: traiettoria perfetta sopra la barriera e portiere immobile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, hai visto Goretzka? Doppietta spettacolare contro l’Heidenheim

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