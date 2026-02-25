Milan hai visto Tonali? Primo gol in Champions League e MVP della partita

Ieri sera (24 febbraio), Sandro Tonali ha segnato il primo gol della sua carriera in Champions League. L'ex centrocampista del Milan ha sbloccato al 4' minuto Newcastle-Qarabag, match valido per i playoff di Coppa dei Campioni. I 'Magpies' hanno trionfato per 3-2 nella sfida del 'St James Park', qualificandosi così agli ottavi. Al termine della partita, Tonali è stato premiato come Player of the Match per la seconda volta in questa stagione: era già successo il 5 novembre contro l'Athletic Bilbao. L'ex Milan è ormai un perno del centrocampo del Newcastle. Il tecnico, Eddie Howe, non rinuncia mai al proprio numero 8 quando è a disposizione. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Tare porta al Milan i nuovi Milinkovic-Savic? Ecco chi ha messo nel mirino >>> Con il club inglese, l'ex beniamino rossonero ha già totalizzato 42 presenze in stagione, impreziosite da 3 gol e 5 assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

