Nella partita tra Bayern Monaco e Heidenheim, terminata 3-3, Leon Goretzka ha segnato due gol grazie a una punizione spettacolare. Il Bayern, già campione di Germania, ha pareggiato l’incontro. Goretzka, che in estate terminerà il suo contratto, è stato uno dei protagonisti in campo. L’attenzione si concentra anche sul suo futuro, con il Milan interessato alle sue prestazioni e al possibile trasferimento.

Gli highlights del pareggio per 3-3 tra il Bayern Monaco (già campione di Germania) e l'Heidenheim: nei bavaresi doppietta di Leon Goretzka, che in estate vedrà scadere il suo contratto e che è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, guarda Goretzka: doppietta con una punizione splendida

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