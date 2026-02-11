Milan la carica di Leao | un gol a Pisa per centrare un obiettivo Ma con una doppietta …

Rafael Leao sta tornando in forma. L’attaccante portoghese del Milan si è allenato bene in questi giorni e dovrebbe partire titolare contro il Pisa, domani sera. Dopo un periodo di infortuni, sembra aver superato i problemi e ora punta a dare una mano ai rossoneri per centrare l’obiettivo stagionale.

Dopo un periodo difficile, le cure e la fisioterapia a cui Leao si è sottoposto per il fastidio all'adduttore hanno funzionato e il giocatore è pronto a riprendersi il Milan, già in occasione della trasferta di venerdì sul campo del Pisa. Sarà riposato (non ha giocato a Bologna) e motivato. Anche dalla possibilità di raggiungere un nuovo obiettivo. Secondo la 'rosea', infatti, in 29 precedenti occasioni i gol di Leao sono stati decisivi per la vittoria del Milan. Si considerando le reti che lo hanno visto 'match-winner' (quelli dell'1-0 o determinanti per il sorpasso) e quelle utili a rompere l'equilibrio in sfide poi finite con un successo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rafael Leao torna a essere protagonista in campo.

