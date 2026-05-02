Milan Femminile sconfitta nel derby contro l’Inter | sfumato l’obiettivo terzo posto

Il Milan Femminile ha perso 1-0 nel derby contro l’Inter disputato all’Arena Civica. La sconfitta ha compromesso le speranze di raggiungere il terzo posto in classifica. La partita si è conclusa con un gol decisivo nel secondo tempo. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno, ma il risultato finale ha premiato l’Inter. La squadra rossonera si trova ora in una posizione difficile in campionato.

Il derby dell’Arena Civica Gianni Brera si chiude con una delusione per il Milan Femminile. La sconfitta per 1-0 contro l’Inter, nella ventesima giornata di Serie A Women, spegne definitivamente le ambizioni di terzo posto delle rossonere, ora quinte a quota 29 punti. Alla vigilia, la classifica raccontava di un Milan chiamato a inseguire, con Napoli quarto e le prime tre già in fuga. Serviva un risultato pieno per restare agganciati al treno europeo. Non è arrivato. Il primo tempo è stato estremamente equilibrato, con possesso palla e numero di passaggi quasi identici fra le due squadre. A fare la differenza è stata la concretezza nerazzurra: al 45’, Haley Bugeja ha sfruttato l’assist di Olivia Schough firmando l’1-0 che ha indirizzato la gara.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, sconfitta nel derby contro l’Inter: sfumato l’obiettivo terzo posto Sconfitta nel Derby | AC Milan 1-5 Inter | Serie A Women Highlights Notizie correlate Allegri dopo il derby Milan-Inter: “Guardo il + 9 sul quinto posto. Obiettivo ora? I 70 punti”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A... Ma l’Inter rischia veramente di perdere un altro Scudetto dopo la sconfitta nel derby col Milan?Tutte le insidie di un finale di stagione che potrebbero mettere in difficoltà i nerazzurri di Chivu dopo il KO nel derby che ha riavvicinato il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milan - Napoli Women in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Milan Women vs Inter Women; Juventus-Roma il clou della quartultima giornata. Profumo di scudetto per le giallorosse, l’Inter ci crede ancora; Milan-Napoli dà spettacolo: occasioni ed episodi accendono la supersfida con vista Champions. Femminile, le formazioni ufficiali del Derby. Nel Milan 3 giocatrici out per infortunioA breve ci sarà il fischio d'inizio del Derby Femminile tra Inter e Milan, di seguito le formazioni ufficiali per la sfida dell'Arena Civica di Milano. INTER WOMEN (3-5-2): ... milannews.it Serie A Femminile, il programma della 20^ giornata: sabato il derby di MilanoIl sito della FIGC riporta il programma della 20^ giornata della Serie A Femminile, in programma nel prossimo week-end: Sarà Roma-Ternana Women la partita della ventesima giornata ... milannews.it Femminile, l’Inter vince 1-0 il derby: per il Milan praticamente chiusa la lotta Champions x.com Serie A Femminile, Inter-Milan: dove vederla in TV e streaming - facebook.com facebook