Ma l'Inter rischia veramente di perdere un altro Scudetto dopo la sconfitta nel derby col Milan?

L'Inter si trova a dover affrontare un momento difficile dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. La squadra di Chivu vede avvicinarsi i rivali a sette punti di distanza con dieci giornate ancora da giocare. La situazione crea incertezza sulla possibilità di conquistare nuovamente lo Scudetto, mentre il campionato entra nella sua fase decisiva.

Tutte le insidie di un finale di stagione che potrebbero mettere in difficoltà i nerazzurri di Chivu dopo il KO nel derby che ha riavvicinato il Milan a -7 a 10 giornate dalla conclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Perché l’arbitro Doveri non ha dato rigore all’Inter dopo il tocco di braccio di Ricci nel derby col MilanL'arbitro Doveri ha deciso di non assegnare calcio di rigore all'Inter dopo il tocco di braccio in area di Ricci durante il derby col Milan.

L’Inter verso il titolo di Campione d’Inverno: è l’antipasto per lo Scudetto, ma non può più perdereL'Inter attende di festeggiare ufficialmente il titolo di Campione d'Inverno, ma dovrà attendere i recuperi del 14-15 gennaio.

FUGA INTER, CHIVU sempre più lanciato verso uno SCUDETTO da record | Punto Inter | Fuoriclasse DAZN

Approfondimenti e contenuti su Inter rischia

Temi più discussi: L'Inter rischia una nuova batosta in Coppa: cosa succede stasera; L'Inter non sa più vincere contro il Milan: sette derby di fila senza successi, terzo ko negli ultimi 11 mesi; La corsa di Chivu: da derby a derby, l’Inter può chiudere i conti scudetto; Inter eliminata dal Bodo e beffata? Rischia la multa per lo sponsor in Norvegia.

Serie A 2025-2026: Milan-Inter, le probabili formazioniProbabili formazioni MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; ... sportal.it

Milan-Inter, perché rischia più Chivu: cosa è cambiato nelle ultime settimane. Che ne pensi?Nel derby Milan-Inter hanno più da perdere i nerazzurri che dopo l'eliminazione in Champions devono legittimare il primato in campionato e c'è una maledizione da abbattere nelle stracittadine con i ro ... sport.virgilio.it

“Probabilmente l’Inter vincerà lo scudetto, ma rischia di essere uno dei rari casi in cui a trionfare è una squadra che non ha convinto quasi mai nel corso della stagione. Parliamo di una squadra che ha perso entrambi i derby, che ha fatto fatica negli scontri dire - facebook.com facebook

Milan-Inter, tegola totale per Chivu Sky: "Thuram rischia di star fuori dai convocati" x.com