Allegri dopo il derby Milan-Inter | Guardo il + 9 sul quinto posto Obiettivo ora? I 70 punti

Dopo il derby tra Milan e Inter, l'allenatore del Milan ha dichiarato di guardare con attenzione alla classifica, evidenziando un vantaggio di nove punti sul quinto posto. Ha anche condiviso che l’obiettivo principale nelle prossime partite è raggiungere i 70 punti in campionato. La sua intervista è stata trasmessa durante la trasmissione di Sky Sport.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Stasera la squadra ha dato una bella rispsota, venivamo da due partite in casa con solo un punto. Stasera nel derby contro la squadra migliore del campionato non era semplice: bisognava mantenere inalterato il vantaggio sulla quinta. L'obiettivo prossimo è arrivare più velocemente possibile a 70 punti, che non bastano per la Champions League". Sul guardare in alto o in basso in classifica: "Io guardo il +9 dal quinto posto: abbiamo quattro scontri diretti con Lazio, Napoli, Atalanta e Juventus.