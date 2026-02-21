Milan contatti con gli agenti di Kean | si studia la prima offerta Occhio al jolly Camarda
Il Milan ha avviato i contatti con gli agenti di Kean, cercando di capire le possibilità di portarlo in nerazzurro. La società rossonera valuta la prima offerta, considerando anche il giocatore come possibile rinforzo. Nel frattempo, i dirigenti tengono d'occhio anche Camarda, che potrebbe rappresentare un’opzione a sorpresa. La strategia di mercato del club si concentra su più fronti, mentre le trattative sono in fase di definizione.
Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni. Come scrive 'Tuttosport' nella short list rossonera resterebbe Moise Kean della Fiorentina, con il Diavolo che starebbe mandando scout a seguirlo da diverse settimane. I dirigenti rossoneri avrebbe già sondato e avviato i contatti con l'agente della punta Alessandro Lucci. Per il Milan sarebbero comunque troppi i 62 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore viola. Primo sponsor di Kean sarebbe proprio Massimiliano Allegri e il Milan potrebbe mettere sul piatto circa 30-35 milioni di euro cash più una contropartita tecnica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
McKennie, primi contatti con il Milan: si studia la proposta. Occhio a due fattoriMerih Demiral, difensore turco dell’Atalanta, ha iniziato a ricevere i primi sondaggi dal club bergamasco per un possibile rinnovo, ma il giocatore preferirebbe valutare anche altre offerte prima di decidere se restare o meno in Italia.
Joao Cancelo torna alla Juve? Contatti nelle ultime 48 ore: si studia un possibile prestito. Occhio all’InterNegli ultimi due giorni, sono emersi nuovi contatti tra Joao Cancelo e la Juventus, con l’ipotesi di un prestito.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan, nervi tesi e proteste con gli arbitri svelano il progetto scudetto di Allegri; Goretzka fa gola: il Milan tenta il blitz per il colpo a zero; Milan, scatta il piano rinnovo per Loftus-Cheek: contatti in corso, ecco cosa filtra; Serie A, Calciomercato Milan – Parametro zero in estate: colpo ai dettagli.
Calciomercato Milan, sprint rossonero per Gila: avviati i contatti con gli agenti. Le ultime e gli aggiornamentiCalciomercato Milan, sprint rossonero per Gila: avviati i contatti con gli agenti. Le ultime e gli aggiornamenti Il futuro di Mario Gila potrebbe presto allontanarsi da Roma. Il difensore classe 2000 ... calcionews24.com
Gila Milan, i rossoneri programmano l’affondo decisivo! Contatti con gli agentiGila Milan, a quanto filtra il difensore spagnolo potrebbe lasciare la Lazio quest’estate! Ci sono delle novità sulla possibile trattativa con i rossoneri Il futuro di Mario Gila potrebbe essere lonta ... lazionews24.com
«TRESOLDI CHIAMA IL MILAN: C'È IL SÌ AL DIAVOLO! CONTATTI CONTINUI CON L'ENTOURAGE E OFFERTA GIÀ SUL TAVOLO: È LUI IL PROSSIMO NUMERO 9 ROSSONERO» #Tresoldi #Milan #Calciomercato #SerieA #Rumors - facebook.com facebook
Ex #Milan, #Bianchessi pronto a rimettersi in gioco: contatti in corso con un club italiano #SerieA x.com