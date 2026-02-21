Milan contatti con gli agenti di Kean | si studia la prima offerta Occhio al jolly Camarda

Il Milan ha avviato i contatti con gli agenti di Kean, cercando di capire le possibilità di portarlo in nerazzurro. La società rossonera valuta la prima offerta, considerando anche il giocatore come possibile rinforzo. Nel frattempo, i dirigenti tengono d'occhio anche Camarda, che potrebbe rappresentare un’opzione a sorpresa. La strategia di mercato del club si concentra su più fronti, mentre le trattative sono in fase di definizione.

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni. Come scrive 'Tuttosport' nella short list rossonera resterebbe Moise Kean della Fiorentina, con il Diavolo che starebbe mandando scout a seguirlo da diverse settimane. I dirigenti rossoneri avrebbe già sondato e avviato i contatti con l'agente della punta Alessandro Lucci. Per il Milan sarebbero comunque troppi i 62 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore viola. Primo sponsor di Kean sarebbe proprio Massimiliano Allegri e il Milan potrebbe mettere sul piatto circa 30-35 milioni di euro cash più una contropartita tecnica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

