Calciomercato Milan accelerata dei rossoneri per Gila | avviati i contatti con gli agenti le ultimissime

Il Milan accelera sul fronte Gila. I rossoneri hanno già avviato i contatti con gli agenti del difensore e stanno lavorando per portarlo a Milano. La trattativa si muove rapidamente e il futuro di Mario Gila sembra sempre più lontano da Roma.

Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l'attaccante argentino firma fino al 2030! L'annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo! Infortunio De Ketelaere, brutte notizie per Palladino! C'è lesione: tutti gli aggiornamenti Juventus Forward, svelato il nuovo progetto d'innovazione. Chiellini: «L'innovazione è nel dna della Juve». Comolli richiama la visione di Agnelli Pisa, la conferenza stampa di presentazione di Loyola: «In tanti mi hanno consigliato di venire qui, ho parlato con Maripan e.

Il calciomercato del Milan si arricchisce di nuovi aggiornamenti: Furlani sarebbe in contatto diretto con Lotito per discutere di Gila.

Calciomercato Milan, sprint rossonero per Gila: avviati i contatti con gli agenti. Le ultime e gli aggiornamentiCalciomercato Milan, sprint rossonero per Gila: avviati i contatti con gli agenti. Le ultime e gli aggiornamenti Il futuro di Mario Gila potrebbe presto allontanarsi da Roma. Il difensore classe 2000 ... calcionews24.com

Calciomercato Milan News/ Accelerata e accordo raggiunto con Mateta, sfumato Coppola (30 gennaio 2026)Il calciomercato Milan ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta mentre Diego Coppola ha scelto un'altra squadra ... ilsussidiario.net

#Calciomercato #Vlahovic, #gabrieljesus o #Kean Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a #Mateta ... #milan #SempreMilan - facebook.com facebook

#Calciomercato #Milan, un nuovo difensore per #Allegri: #Gila sempre in pole position #SempreMilan x.com