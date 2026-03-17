Il Milan sta valutando l'acquisto di Antonio Nusa, attaccante norvegese classe 2005 del RB Lipsia, come possibile sostituto di Rafael Leao nel prossimo calciomercato estivo se il portoghese dovesse lasciare il club. La società ha già analizzato il costo del giocatore, che potrebbe diventare un'opzione concreta in caso di cessione. La trattativa resta in fase preliminare e senza conferme ufficiali.

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, al termine della stagione potrebbero separarsi le strade del Milan e di Rafael Leao: per 80 milioni di euro circa il Diavolo potrebbe vendere l'attaccante portoghese in Premier League o in Saudi Pro League nella prossima finestra di calciomercato. Ma per sostituirlo con chi? La 'rosea' ha fatto il nome di Antonio Nusa, classe 2005, attaccante norvegese del RB Lipsia che i rossoneri seguono sin da quando, giovanissimo, militava il Belgio nel Bruges. In questa stagione, con i 'Tori Rossi', Nusa ha realizzato 3 gol e fornito 3 assist in 27 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, idea Nusa se parte Leao: ecco quanto costa il norvegese

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