Leao adesso è un peso per il Milan | quanto costa in caso di addio in estate

Durante la partita contro l’Udinese, Rafael Leao è stato fischiato e ha lasciato il campo al settantasettesimo minuto. La sua prestazione è stata giudicata deludente e ha suscitato numerose proteste tra i tifosi presenti. La situazione ha portato a una rottura evidente nei rapporti tra l’attaccante e il club, con il calciatore che attualmente rappresenta un peso per la squadra. In vista della prossima sessione di mercato, si discute sul costo di un suo eventuale addio in estate.

Il diluvio di fischi che ha accompagnato l’uscita dal campo al minuto 77 di una deludente prestazione contro l’Udinese segna il punto di non ritorno nella storia del rapporto tra Rafael Leao e il Milan. Bocciatura totale da parte dell’esigente pubblico di San Siro che al portoghese non perdona più nulla: non l’atteggiamento in campo, che pare svogliato anche nei giorni migliori ma è insopportabile soprattutto in quelli peggiori, e nemmeno l’equivoco tattico che si trascina dietro e che solo Pioli nella magica primavera del 2022 è riuscito a risolvere. Leao è certamente il giocatore con maggiore talento (Modric a parte) della rosa rossonera. Ma è anche una sorta di luce intermittente che conserva una discreta quantità di punti oscuri.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leao adesso è un peso per il Milan: quanto costa in caso di addio in estate Leggi anche: Milan, Leao è sul mercato: quanto costa, chi lo vuole, la clausola, il peso del Mondiale Calciomercato Milan, idea Nusa se parte Leao: ecco quanto costa il norvegesePer 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, al termine della stagione potrebbero separarsi le strade del Milan e di Rafael Leao: per 80 milioni di... 3 years as a contract wife! Now she sees the truth and starts a new life!