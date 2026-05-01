Bari Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio era scomparso da giorni Fermato il titolare

A Bari, Michelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato rinvenuto senza vita in un negozio della città. La polizia ha fermato il titolare dell’attività commerciale, che verrà ascoltato nelle prossime ore. La scoperta è arrivata dopo alcuni giorni di ricerche e indagini sulla sua scomparsa. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso o sulle circostanze che hanno portato alla morte.

Michelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato trovato morto in un negozio di Bari. Il titolare dell'attività commerciale è stato fermato e sarà sentito dalle autorità. La salma del 68enne era in avanzato stato di decomposizione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Trovato morto Giuliano Arcaleni, era scomparso da alcuni giorniPrato, 11 aprile 2026 – Purtroppo sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Giuliano Arcaleni, l’uomo di 84 anni di Prato che dallo scorso... Trovato morto in un dirupo, era scomparso da oltre due giorniSi sono concluse tragicamente le ricerche di Claudio Barbi, il 61enne scomparso giovedì scorso da Terontola. Contenuti di approfondimento Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio, era scomparso da un mese: interrogato il titolare del locale, ha rischiato il linciaggioScomparso da alcuni giorni: trovato morto in un locale. Macabra scoperta nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11:50, nel quartiere Carbonara di Bari. I militari della Compagnia ... leggo.it Trovato morto in un negozio a Carbonara: era il 68enne scomparso Michelangelo ScamarciaCARBONARA DI BARI - Macabro ritrovamento nel quartiere Carbonara di Bari, dove i Carabinieri della Compagnia Bari San Paolo hanno rinvenuto il corpo senza vita di Michelangelo Scamarcia, 68 anni, scom ... giornaledipuglia.com