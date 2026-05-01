Un uomo di 68 anni è stato trovato morto all’interno di un negozio a Bari, dove era scomparso da più di un mese. Il corpo si trovava in uno stato avanzato di decomposizione. Il titolare del negozio è stato fermato dalle forze dell’ordine. Durante il trasferimento del sospettato, si sono registrate tensioni tra le persone presenti.

Il corpo in avanzato stato di decomposizione. Un uomo di 68 anni è stato trovato morto all’interno di un negozio a Bari dopo essere scomparso da oltre un mese. La vittima è Michelangelo Scamarcia e l’attività degli inquirenti ha portato al fermo del titolare dell’attività commerciale, mentre le indagini sono aperte per omicidio. Il corpo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, avvolto in buste, all’interno del locale in piazza Umberto. Dinamica: il ritrovamento dopo la scomparsa e l’appello a Chi l’ha visto. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 11:50 dai carabinieri della Compagnia Bari San Paolo. Scamarcia era scomparso dal 31 marzo scorso dal quartiere Carbonara.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio a Bari: fermato il titolare, tensione durante il trasferimento

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