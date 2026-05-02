Prima un bacio poi l’agguato al nipote dei reggenti del clan due arresti

Lo scorso 17 aprile, nel quartiere Marianella, si è verificato un episodio che ha coinvolto un tentato omicidio e un gesto di apparente affetto. In quella circostanza, nel rione ‘Siberia’, si è cercato di uccidere Vincenzo Lo Russo, nipote di figure di spicco del clan locale. Questa vicenda ha portato all’arresto di due persone ritenute responsabili dei fatti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima un bacio, poi il tentato omicidio. C’è tutto questo dietro l’agguato dello scorso 17 aprile quando nel rione ‘Siberia’ del quartiere Marianella, provarono ad uccidere Vincenzo Lo Russo, nipote dei reggenti del clan Lo Russo-Capitoni. Un tentato omicidio per il quale due persone sono state arrestate. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli e condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli Vomero, attraverso attività tecniche e la visione di immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire l’agguato e le fasi antecedenti, permettendo di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati quali autori materiali del tentato omicidio ed individuando, come movente, un vecchio litigio in carcere tra detenuti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prima un bacio poi l’agguato al nipote dei reggenti del clan, due arresti Notizie correlate Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arrestiAgguato di camorra contro il nipote del boss Lo Russo per vendicare un litigio avvenuto in carcere: due arresti a Napoli. Leggi anche: Scacco al gruppo Zagaria: 23 arresti e sequestri per 40 milioni. Fratelli e nipote del boss a capo del clan | VIDEO Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arresti; Prima il bacio, poi l'aggressione e gli spari: fermate due persone per tentato omicidio; Arrivai con il fiatone ma ne valse la pena, mi sono avvinghiato e l'ho baciata: Sal Da Vinci e l'amore con Paola Pugliese; Il killer saluta la vittima con un bacio: è il segnale per l'aggressione al nipote del boss Lo Russo. Prima un bacio poi l'agguato al nipote dei reggenti del clan, due arrestiPrima un bacio, poi il tentato omicidio. C'è tutto questo dietro l'agguato dello scorso 17 aprile quando nel rione 'Siberia' del quartiere Marianella, provarono ad uccidere Vincenzo Lo Russo, nipote d ... ansa.it Agguato al nipote del boss: prima il bacio, poi gli sparicolpito con il calcio di una pistola, aggredito con casco, schiaffi e calci, fino a essere raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco ... ilfattovesuviano.it PARLA LEONARDO FAGGIAN «Prima giocando poco avevo più paura di sbagliare, perché alla fine è sempre così: quando sbagli e giochi poco hai meno fiducia, quindi quando entri hai comunque la paura di sbagliare e di uscire subito. Questo è stato un po' - facebook.com facebook Scudetto #Inter, la prima volta e i primati: da Pio Esposito al record di Chivu x.com