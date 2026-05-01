Tutti all’inseguimento di Super Kimi Ferrari nuova aerodinamica a Miami La McLaren ci crede mistero Red Bull

A Miami, durante il weekend di gara, le squadre di Formula 1 hanno presentato aggiornamenti aerodinamici e nuove soluzioni tecniche, mentre l’attenzione rimane concentrata su un pilota in particolare. La Ferrari ha mostrato un’auto rivista, e la McLaren sembra credere nelle proprie possibilità, mentre il team Red Bull resta avvolto da un mistero. La ripresa del campionato coincide con il ritorno delle corse dopo un mese di pausa, causata dalle tensioni internazionali e la cancellazione di alcuni Gran Premi in Medio Oriente.

Forse è un segno dei tempi che proprio nella Florida di Trump si riaccendano i motori della F1, spenti per oltre un mese causa guerra di The Donald all’Iran, con inevitabile cancellazione dei Gp del Bahrain e della Arabia Saudita. Stasera a Miami dalle 22,30 (diretta Sky) le qualifiche determineranno la griglia di partenza della Sprint Race, in programma domani alle 18. Vasseur. La lunga pausa, accompagnata da correzioni in corsa al discutibile (eufemismo) regolamento tecnico, beh, rende l’appuntamento di Miami quasi una nuova apertura della stagione. Non a caso Fred Vasseur, il capo del reparto corse della Ferrari, si è espresso così: "Siamo molto contenti di tornare finalmente in pista dopo una pausa così lunga, qualcosa di piuttosto insolito nel pieno della stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tutti all’inseguimento di Super Kimi. Ferrari, nuova aerodinamica a Miami. La McLaren ci crede, mistero Red Bull Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes Leggi anche: Tutto pronto in Bahrain. Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull: primi confronti nei test