Giorgio Piola | Mercedes e Ferrari sono avanti a McLaren e Red Bull Il cambio della Rossa difficile da copiare

Giorgio Piola afferma che Mercedes e Ferrari sono più veloci di McLaren e Red Bull, a causa di aggiornamenti tecnici più efficaci. Durante i test in Bahrain, la Ferrari ha mostrato un cambio difficile da replicare, evidenziando una strategia di sviluppo avanzata. I team lavorano intensamente alle nuove componenti, cercando di migliorare le prestazioni prima dell’inizio del campionato. La sfida tra le scuderie si fa sempre più interessante in vista dell’Australia.

Seconda settimana di test per la Formula 1 in Bahrain, tantissime le novità in vista dell’inizio del Mondiale che scatterà in Australia l’8 marzo. Sensazioni positive in casa Ferrari, ma la situazione va a delinearsi settimana dopo settimana. A raccontare questa tornata di test su OA Sport TV è Giorgio Piola. Le sue parole: “Si temeva che succedesse come nel 2014, con questa incredibile rivoluzione. Invece tutti, a parte Aston Martin, sono riusciti a girare tantissimo, anche persino l’Audi che entra per la prima volta in Formula 1 ha girato moltissimo, quindi l’affidabilità è stata abbastanza buona, a eccezione di Aston Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tutto pronto in Bahrain. Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull: primi confronti nei testLe scuderie di Formula 1 sono in Bahrain per la seconda sessione di test prima dell’inizio del campionato.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e MercedesLe prove sul circuito di Sakhir sono terminate con la Ferrari che si prende la prima posizione, grazie a Leclerc.

Argomenti correlati

Giorgio Piola: La Ferrari ha attuato una soluzione lecita e intelligente. Sono sicuro che verrà imitata; Test Bahrain: il dettaglio scoperto a Sakhir da Giorgio Piola; Certificazioni in ritardo: perché il fornitore Mercedes è in difficoltà; Test Bahrain Day 3: analisi completa di Piola e Maglienti.

F1 2026: tutti i segreti delle nuove monoposto svelati da Piola e MaglientiGiorgio Piola e Biagio Maglienti ci portano dietro le quinte delle nuove monoposto di Formula 1 2026, svelando i primi segreti tecnici emersi dai test a ... oasport.it

Giorgio Piola è stato ospite di Motor News, approfondimento dedicato alla Formula 1 sul canale YouTube di OA Sport x.com

Si chiudono i primi tre giorni di test in Bahrain sul circuito di Sakhir. In diretta dal paddock, Giorgio Piola, da studio Biagio Maglienti analizzano insieme le novità tecniche più interessanti, e tracciano il bilancio completo di questa prima fase della stagione. La m - facebook.com facebook