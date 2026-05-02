GP Miami Sprint | doppietta McLaren Antonelli penalizzato Leclerc a podio

Nella gara Sprint di Miami, Charles Leclerc si è piazzato al terzo posto, mantenendo la Ferrari tra i primi. Le McLaren hanno ottenuto una doppietta, con entrambe le vetture in testa alla corsa. Antonelli è stato penalizzato durante la competizione, mentre la gara si è conclusa pochi minuti fa. La competizione ha visto la partecipazione di diversi piloti e squadre, con risultati che influenzeranno la classifica generale.

Charles Leclerc si è piazzato al terzo posto nella gara Sprint di Miami: tornano alla grande le McLaren con una doppietta, Antonelli viene penalizzato La Ferrari non molla e resta comunque tra le prime nella gara Sprint che si è conclusa pochi minuti fa. Charles Leclerc si è piazzato al terzo posto dopo una buona prova, mentre Lewis Hamilton è rimasto lontano dai primi, terminando la gara al settimo posto. A brillare, invece, sono le McLaren: ha vinto Lando Norris davanti a Oscar Piastri certificando la grande crescita della scuderia dopo la pausa. Ora sarà davvero difficile tornare davanti a loro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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