La Federazione Internazionale ha avviato consultazioni tecniche per affrontare le criticità emerse nelle prime tre gare della stagione di Formula 1. L’obiettivo è migliorare la gestione energetica delle vetture prima dell’appuntamento successivo in Florida. Le modifiche sono state avviate in vista del Gran Premio di Miami, con l’intenzione di risolvere problemi tecnici riscontrati durante le prime competizioni.

La Federazione Internazionale ha avviato una serie di consultazioni tecniche per correggere le criticità emerse nelle prime tre corse della stagione, puntando a ottimizzare la gestione energetica dei prototipi prima del prossimo appuntamento in Florida. L’obiettivo è risolvere i problemi di prestazione che hanno influenzato i piloti durante le sessioni di qualifica, garantendo al contempo una maggiore sicurezza nelle fasi di recupero dell’energia elettrica. Dopo un periodo di interruzione forzata dovuto all’annullamento dei Gran Premi in Bahrain e Arabia Saudita per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, il paddock si prepara ora al rientro previsto per il primo fine settimana di maggio a Miami. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, rivoluzione tecnica: la FIA interviene prima di Miami

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Ciao a tutti ! sto programmando una vacanza con il mio compagno a Miami a Novembre. Vogliamo stare 10gg e spostarci ad ORlando e dormire una notte li’ x visitare gli studios e poi ritornare a Miami. In che zona mi consigliate di prendere Una appartamento - facebook.com facebook

Appunti di viaggio Indian Wells e Miami un doppio trionfo. Prossimi giorni la terra a Montecarlo. Per Jannik un turno avanti nel tabellone del Principato. Nel potenziale cammino al 2° turno ci sarà Humbert, poi Cerundolo, quarti con Ruud, semi con Zverev, f x.com