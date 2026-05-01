Le previsioni meteorologiche indicano pioggia forte a Miami domenica alle 17 locali, un'ora dopo l'inizio del Gran Premio. La Federazione Internazionale dell'Automobile sta valutando diverse soluzioni, incluso l'anticipazione della gara, per far fronte alle condizioni meteo previste. La decisione finale potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, in base agli aggiornamenti delle previsioni e alle valutazioni sullo svolgimento della competizione.

Sembra assurdo anche solo parlare di maltempo e di ipotesi di cancellazione della gara sotto il sole cocente che oggi ha accolto i piloti nel paddock di Miami. Ma l’allerta meteo in vista di domenica è più attuale che mai e la Federazione, al fianco dei team, sta lavorando per arrivare preparata a ogni opzione, in una domenica di grande attesa per il ritorno della massima serie in gara dopo cinque settimane di stop. Con il passare dei giorni, infatti, non diminuiscono le percentuali di pioggia e temporali che potrebbero colpire il circuito di Miami proprio nel pomeriggio di domenica, dopo un intero fine settimana di sole e caldo. Il picco delle precipitazioni sarebbe al momento atteso per le 17 locali, proprio nel mezzo della gara, che scatterà alle 16.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Timori meteo a Miami, la Fia studia soluzioni: si valuta anche di anticipare il GP

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