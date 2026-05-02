Miami Bortoleto squalificato | Audi supera i limiti di pressione

Durante una gara a Miami, il pilota brasiliano è stato squalificato a causa di un superamento dei limiti di pressione dell'olio, con valori superiori a 4.8 bar. Le autorità hanno deciso di escludere l’auto della scuderia tedesca, anche dopo aver respinto la difesa riguardo al picco termico del motore. La questione riguarda i controlli tecnici sulle pressioni dell’olio e le verifiche svolte durante l’evento.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la pressione a superare i 4.8 bar?. Perché la difesa di Audi sul picco termico è stata rifiutata?. Quali danni hanno causato questi guasti alla classifica dei piloti?. Come corregirà il team il sistema di aspirazione per le prossime gare?.? In Breve Pressione nel condotto superata oltre il limite di 4.8 bar rilevato dalla FIA.. Hulkenberg non parte dalla sprint race dopo l'incendio della sua vettura.. Bortoleto occupa la tredicesima posizione con 2 punti nella classifica mondiale.. Hulkenberg si trova al diciassettesimo posto senza alcun punto in stagione.. Bortoleto viene squalificato dalla sprint race a Miami dopo che la sua Audi ha superato i limiti di pressione dell’aria nel sistema di aspirazione del motore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami, Bortoleto squalificato: Audi supera i limiti di pressione Notizie correlate Audi sfiora la top 10 in Cina: Hulkenberg undicesimo, Bortoleto più attardato ma in crescitaIl sabato del Gran Premio di Cina 2026 conferma i progressi dell’Audi F1 Team, sempre più inserita nella battaglia del centro gruppo. Leggi anche: Audi Revolut F1 Team parte forte: Bortoleto entra in Q3 al debutto, Hulkenberg sfiora la top 10 Panoramica sull’argomento F1, l'Audi di Bortoleto squalificata per irregolarità tecnica nella Sprint di MiamiGabriel Bortoleto è stato squalificato al termine della gara Sprint di Miami a causa di una violazione tecnica riscontrata durante le verifiche post-gara. Il pilota brasiliano aveva tagliato il tragua ... sport.sky.it Power unit irregolare, Bortoleto squalificato dalla SprintL'Audi di Gabriel Bortoleto è stata squalificata dalla Sprint di Miami per aver superato il limite della pressione dell'aspirazione dell'aria del motore ... formulapassion.it