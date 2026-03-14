Nel sabato del Gran Premio di Cina 2026, l'Audi F1 Team si avvicina alla top 10, con Hulkenberg che termina undicesimo e Bortoleto che, seppur più indietro, mostra segnali di miglioramento. La gara conferma i progressi della scuderia nel corso della stagione, mentre i piloti continuano a lavorare per aumentare le prestazioni. La giornata si è conclusa con i due driver in posizioni di metà classifica.

Il sabato del Gran Premio di Cina 2026 conferma i progressi dell’ Audi F1 Team, sempre più inserita nella battaglia del centro gruppo. A Shanghai la squadra tedesca ha chiuso le qualifiche con Nico Hulkenberg undicesimo e Gabriel Bortoleto sedicesimo, in una giornata che lascia sensazioni diverse tra i due lati del box ma anche indicazioni interessanti in vista della gara. A prendersi la scena in casa Audi è stato soprattutto Hulkenberg, autore di una qualifica molto solida e vicino all’accesso in Q3 per un margine davvero minimo. L’esperto pilota tedesco ha tirato fuori il massimo dalla monoposto, confermando che la vettura può essere competitiva nella lotta per le posizioni a ridosso della top ten. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Audi sfiora la top 10 in Cina: Hulkenberg undicesimo, Bortoleto più attardato ma in crescita

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