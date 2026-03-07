Audi Revolut F1 Team parte forte | Bortoleto entra in Q3 al debutto Hulkenberg sfiora la top 10
L'Audi Revolut F1 Team fa il suo debutto in qualifica con un risultato notevole: Bortoleto riesce a entrare in Q3 alla prima prova ufficiale, mentre Hulkenberg si avvicina alla top 10. La sessione di qualifiche segna una partenza promettente per la nuova squadra, che si presenta in pista con buone prestazioni e determinazione.
Audi Revolut F1 Team, primo “avvio” della monoposto al debutto nel 2026Il progetto Audi Revolut F1 Team ha raggiunto un passaggio chiave in vista del debutto nel Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2026.
