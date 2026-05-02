Durante l’ultimo Gran Premio, Antonelli è stato penalizzato a causa di un problema tecnico riscontrato sulla vettura della Mercedes. Wolff ha dichiarato che il problema è stato causato da un glitch nel sistema del team. Non sono state riportate critiche pubbliche riguardo alla gestione della traiettoria del pilota, mentre il focus si è concentrato sul guasto tecnico che ha influito sulla sua posizione in gara.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato il glitch tecnico la posizione di Antonelli?. Chi ha criticato apertamente la gestione della traiettoria del pilota?. Perché la Mercedes non ha potuto contrastare il sorpasso di McLaren?. Quanto vantaggio può mantenere Antonelli prima del prossimo round in Canada?.? In Breve Antonelli mantiene 7 punti di vantaggio su Russell e 20 su Leclerc.. Jenson Button e Charles Leclerc commentano l'errore del pilota Mercedes.. La Mercedes deve presentare nuovi aggiornamenti per il prossimo round in Canada.. Il pilota ha perso 20 posizioni totali tra Cina e Giappone.. Kimi Antonelli perde tre posizioni nella sprint race del Gran Premio di Miami questo sabato 2 maggio 2026, finendo per chiudere al sesto posto dopo una penalità di cinque secondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami, Antonelli penalizzato: Wolff: ‘Colpa di un glitch della Mercedes

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