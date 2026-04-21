Durante un evento recente, il responsabile di Mercedes ha discusso di vari aspetti legati alla squadra, tra cui la crescita dei giovani piloti e le prossime modifiche tecniche previste nel campionato di Formula 1. In questa occasione, ha anche preso posizione su alcune discussioni riguardanti i paragoni tra piloti attuali e leggende del passato, chiedendo di evitare confronti diretti con figure storiche come Senna.

Durante un recente incontro con, il responsabile Mercedes, Wolff, ha affrontato temi cruciali che spaziano dalla gestione dei giovani talenti alle future evoluzioni tecniche della Formula 1. Il vertice del team austriaco ha voluto mettere in chiaro la posizione della scuderia riguardo alla crescita di Antonelli e sulle nuove direttive riguardanti il regolamento delle power unit. La tutela del talento contro le aspettative irrazionali. Il giovane pilota Antonelli è finito al centro di un dibattito acceso a causa dei continui paragoni con l’iconico Senna che arrivano dall’Italia. Wolff ha espresso forte disappunto per questa pressione eccessiva, sottolineando come tali confronti risultino privi di senso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercedes, Wolff difende Antonelli: stop ai paragoni con Senna

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