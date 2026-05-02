A Miami, la McLaren torna protagonista in una gara sprint che si è svolta interamente sotto i riflettori del team. L'attenzione principale durante l'evento è stata rivolta a Norris, protagonista della corsa breve, mentre la pole position per il Gran Premio è andata a Kimi Antonelli, che ha ottenuto un risultato storico. La giornata ha visto quindi una doppia soddisfazione per la squadra, con un risultato di rilievo in entrambe le competizioni.

Una gara sprint targata McLaren, dall'inizio alla fine, mentre la pole position del Gp vero e proprio è firmata da uno storico Kimi Antonelli. Il ritorno in pista della Formula 1 a Miami dopo un mese di stop, a causa dei Gp 'arabi' annullati per la guerra in Iran, segna la rinascita della scuderia di Woking e del campione del mondo, Lando Norris, che domina la mini corsa del sabato precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di un ottimo Charles Leclerc che nella gara lunga domenica scatterà dalla terza posizione. Il monegasco al via passa la Mercedes di Antonelli (sesto posto per il leader del mondiale, penalizzato di due posizioni per track limits) e negli ultimi giri dà anche l'impressione di poter lottare per la seconda posizione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - F1, a Miami torna la McLaren: gara sprint a Norris ma Kimi Antonelli fa una storica pole

Notizie correlate

Ferrari, Qualifiche Sprint F1 a Miami con rimpianto: Norris in pole, Kimi Antonelli salva la MercedesLando Norris conquista la pole nelle Qualifiche Sprint del GP di Miami 2026 davanti a Kimi Antonelli e Oscar Piastri.

F1 GP Miami, Norris in pole per la Sprint Race. Antonelli secondo, Leclerc in quartaMiami (Stati Uniti d'America), 1 maggio 2026 – La Formula 1 riparte nel segno del campione del mondo in carica, Lando Norris.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Antonelli sorpreso da Norris nelle Qualifiche Sprint! 4° Leclerc, 7° Hamilton; Il Mondiale di F1 riparte dalla Florida, a Miami sarà un po' come ripartire da zero (forse); Era un pasticcio, poi la macchina ha preso vita: la zampata da urlo di Kimi Antonelli a Miami; Miami, si torna in pista! Antonelli, Ferrari, nuove regole: i temi caldi del weekend.

F1, a Miami torna la McLaren: gara sprint a Norris ma Kimi Antonelli fa una storica poleUna gara sprint targata McLaren, dall'inizio alla fine, mentre la pole position del Gp vero e proprio è firmata da uno storico Kimi Antonelli. Il ritorno in pista della ... motori.ilmessaggero.it

F1: Antonelli fa la storia a Miami 'questa pole è dedicata ad Alex Zanardi'(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di F1: conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher aveva ... tuttosport.com

Kimi Antonelli come Senna e Schumacher: a Miami storica pole, Leclerc è 3° #F1 #Formula1 #Antonelli #KimiAntonelli #Mercedes #Ferrari #Miami #GPMiami - facebook.com facebook

Kimi Antonelli davanti a tutti anche a Miami, terza pole consecutiva! x.com