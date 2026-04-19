L’attrice ha rivelato di aver vissuto un episodio drammatico in gioventù, quando aveva 15 anni. Ha raccontato di come sua madre abbia sparato durante quella notte, un evento che ha segnato profondamente il suo passato. La narrazione si concentra sui fatti accaduti senza entrare in analisi o interpretazioni, offrendo una testimonianza diretta di un momento difficile della sua vita.

Charlize Theron ha condiviso per la prima volta i dettagli completi di quella notte che cambiò per sempre la sua vita quando aveva appena 15 anni. In un’intervista approfondita rilasciata al New York Times, l’attrice premio Oscar ha raccontato con una franchezza disarmante come sua madre le salvò la vita sparando e uccidendo suo padre, un uomo violento e alcolizzato. “Penso che queste cose debbano essere raccontate perché fanno sentire le altre persone meno sole. Non sapevo di storie come questa. Quando ci successe, pensavo fossimo le uniche persone al mondo”. L’attrice sudafricana ha ricostruito gli eventi di quella sera drammatica, iniziata in modo apparentemente innocuo.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Charlize Theron racconta la notte che le cambiò la vita: “Mia madre sparò per proteggermi”

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