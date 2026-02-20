McTominay si racconta | Amo Napoli in campo divento un altro Conte mi ha cambiato! Sul rinnovo e sullo scudetto rispondo così

Scott McTominay ha rivelato che il suo amore per Napoli e i tifosi è cresciuto grazie all’atmosfera della città e alle parole di Antonio Conte. Il centrocampista, trasferitosi quest’anno, ha spiegato come in campo si trasforma, sentendo una carica speciale. Ha aggiunto che il supporto dei sostenitori lo spinge a dare il massimo, anche nei momenti più difficili. McTominay ha parlato anche del suo rapporto con il tecnico e delle aspettative sul futuro, tra rinnovo e possibilità di conquistare lo scudetto.

Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Milan penalizzato dagli arbitri? Il club adesso sbotta e si fa sentire! Il retroscena sulla telefonata all’AIA post Como Milan, parla Scaroni: «Aggiornare la bacheca dei trofei? Porca miseria, certo che voglio! I tempi non sono stati facilissimi ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - McTominay si racconta: «Amo Napoli, in campo divento un altro. Conte mi ha cambiato! Sul rinnovo e sullo scudetto rispondo così» Leggi anche: McTominay non si nasconde: l’ha detto sullo scudetto! Poi le parole al miele per Napoli Leggi anche: Lobotka si racconta: “Conte mi ha trasformato, Napoli è casa” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Zazzaroni: McTominay, ho ripetuto tre volte: 'si rompe'. Abbiamo un Roberto Carlos italiano; McTominay: Amo Napoli ed i napoletani: potrei stare qui a lungo; McTominay: Amo Napoli, potrei vedermi qui a lungo! Conte unico, mi ha cambiato. Infortuni? Solo sfortuna, difficile gestire l'emergenza; McTominay si racconta: Amo Napoli, in campo divento... Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha raccontato il suo rapporto con i tifosi, con la città e con ConteIl centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha raccontato il suo rapporto con i tifosi, con la città e con Conte Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli, Scott McTominay ... calcionews24.com McTominay, intervista esclusiva: Un calcio troppo morbido. Conte mi ha cambiatoIl legame con il Napoli, la crescita tattica, la nostalgia per i tackle e i numeri da top player: le parole di un autentico leader ... corrieredellosport.it "Amo Napoli! Potrei rimanere a lungo qui." Scott #McTominay #ForzaNapoliSempre #napoli #NOISIAMOILNAPOLI #naples - facebook.com facebook