Mi tremano le gambe | il discorso di Alex Zanardi quando ricevette il Nettuno d' oro

Durante la cerimonia di consegna del Nettuno d'Oro, un riconoscimento assegnato per meriti sportivi, l'atleta ha aperto il suo intervento dicendo di essere così emozionato da tremargli le gambe. Nel suo discorso, ha mantenuto il sorriso nonostante le difficoltà personali, esprimendo gratitudine per il riconoscimento e condividendo il momento con il pubblico. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale alla presenza di rappresentanti istituzionali e ospiti.

“Sono così emozionato che mi tremano le gambe”. È con la sua immancabile capacità di trovare da sorridere anche nella tragedia che Alex Zanardi esordì nel discorso che tenne quando ricevette il Nettuno d'Oro. Era il 2012 e l'ex pilota di Formula 1 era appena diventato un campione paralimpico di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Alex Zanardi e il Nettuno d’oro: “La mia Bologna, sempre in prima linea su solidarietà e impegno sociale”Bologna, 2 maggio 2026 – “Mi viene da dire che sono così emozionato che mi tremano le gambe. «Sono talmente emozionato che mi tremano le gambe»Disse Alex Zanardi in una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo l'incidente che gli causò l'amputazione di entrambe Alex Zanardi, morto ieri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Frecciarossa bloccato con 125 passeggeri a bordo in Abruzzo: coinvolti altri 5 treni; Salerno-Reggio Calabria resta a bassa velocità. Mancano oltre 18 miliardi per completare l’opera; Porto Marghera diventerà deposito europeo per le materie prime critiche; Meno pubblicità alle fonti fossili in città: dopo Firenze, ci prova Genova. E l’opposizione insorge. «Sono talmente emozionato che mi tremano le gambe»Alex Zanardi, morto ieri all’eta di 59 anni, era un pilota automobilistico e un atleta paralimpico la cui notorietà andò ben oltre il mondo sportivo. Sia per via della forza che dimostrò nel riprender ... ilpost.it Alex Zanardi, quando dalla carrozzina si alzò in piedi: «Che emozione, mi tremano le gambe». Il premio ricevuto da SchumacherPrima di Sfide, trasmissione storica di Rai3 che arrivò a condurre, prima delle medaglie paralimpiche nel 2012 e nel 2016, Alex Zanardi era un ... msn.com RTL 102.5. . Nel 2001, sul tracciato di Lausitzring in Germania, a tredici giri dalla fine, Alex Zanardi perse il controllo della sua vettura all’uscita dai box, tradito dai liquidi rimasti sulla pista. La sua monoposto si girò di colpo e venne colpita da quella di Alex T - facebook.com facebook Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com