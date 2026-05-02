Mi hai convinto che con o senza gambe avrei potuto fare tutto Bebe Vio piange Alex Zanardi | Eri un faro per tutti noi

Bebe Vio ha espresso parole di commozione rivolte ad Alex Zanardi, scomparso oggi all’età di 59 anni. La campionessa di paraolimpica ha detto di aver ricevuto da Zanardi la forza per ripartire, sottolineando come lui abbia rappresentato un esempio di resilienza e determinazione. Le sue parole sono state un ricordo di un atleta che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e della vita.

«Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto ». Con queste parole cariche di commozione Bebe Vio ha voluto salutare Alex Zanardi, l’atleta che più di ogni altro ha incarnato il concetto di resilienza, scomparso oggi all’età di 59 anni. La notizia della morte dell’ex pilota di Formula 1, nato a Bologna e diventato una leggenda mondiale dello sport paralimpico, è stata annunciata dalla famiglia, chiudendo una lunga battaglia iniziata dopo il suo secondo, tragico incidente avvenuto nel 2020. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Maria Vio Grandis (@bebevio) L’incontro tra Bebe Vio e Alex Zanardi.🔗 Leggi su Open.online

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