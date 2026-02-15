Chi è Matteo Trullu il vincitore di The Voice Kids 2026 che ha conquistato tutti con Maniac La rivincita in diretta | Dicevano che con la musica non avrei mai potuto fare niente

Matteo Trullu ha conquistato il titolo di vincitore di The Voice Kids 2026 grazie alla sua esibizione di “Maniac”, lasciando il pubblico senza parole. La sua vittoria è arrivata dopo settimane di prove intense, in cui ha dimostrato grande determinazione e talento. Durante la finale, ha affrontato la sfida con sicurezza, rispondendo anche alle critiche del passato che dicevano che la musica non sarebbe stata una strada per lui. La sua performance ha emozionato i giudici e gli spettatori, portando a casa il trofeo il 14 febbraio su Rai 1.

Matteo Trullu è il vincitore della finalissima di The Voice Kids 2026, andata in onda il 14 febbraio su Rai 1. Tredici anni, originario di Decimomannu, in provincia di Cagliari, ha portato la Sardegna sul gradino più alto del podio al termine della quarta edizione del talent condotto da Antonella Clerici. In finale ha convinto pubblico e giuria speciale – composta da Mara Maionchi, Ema Stokholma, Nina Zilli ed Enrico Melozzi – con una performance di “ Maniac ” di Michael Sembello, brano del 1983 inserito nella colonna sonora di Flashdance. Sul palco si è accompagnato con la chitarra, proponendo un’esibizione che ha messo in evidenza potenza vocale, controllo e sicurezza strumentale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Matteo Trullu è il vincitore di The Voice Kids 4 Matteo Trullu ha conquistato il titolo di vincitore di The Voice Kids 4, dopo aver ottenuto il massimo dei voti durante la finale trasmessa su Rai 1. Chi ha vinto The Voice Kids 2026: Matteo Trullu alza il trofeo in finale Matteo Trullu ha vinto la finalissima di The Voice Kids 2026, portando a casa il trofeo dopo una performance apprezzata dal pubblico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Matteo Trullu in finale a The Voice Kids: la versione rock di Maniac convince tutti; Matteo Trullu di Decimomannu trionfa a The Voice Kids; Il cagliaritano Matteo Trullu vince The Voice Kids su Rai Uno; Matteo Trullu, chi è il vincitore di The Voice Kids 2026: l’intesa da brividi con Nek e la polemica dopo la vittoria. Chi ha vinto The Voice Kids 2026: Matteo Trullu alza il trofeo in finaleMilano, 14 febbraio 2026 – Si è conclusa con tante emozioni l’edizione 2026 di The Voice Kids. Il talent show musicale riservato a bambini a ragazzini condotto da Antonella Clerici su Raiuno ha vissut ... quotidiano.net Chi ha vinto The Voice Kids 2026, il vincitore è Matteo del Team di NEKMatteo Trullu del team Nek si è aggiudicato la vittoria a The Voice Kids 2026: il 13enne sardo convince giuria e coach. superguidatv.it Arriva dalla Sardegna il vincitore di The Voice Kids su Rai Uno, chi è il giovanissimo talento Matteo Trullu – Video facebook Matteo Trullu, 13 anni, polistrumentista e giovane cantante è il vincitore di #TheVoiceKids 2026. A portarlo in finalissima è stato Nek. Complimenti! x.com