MG 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Il marchio britannico di proprietà cinese ha presentato la gamma MG 2026, includendo diversi modelli con prezzi variabili. La casa automobilistica ha reso disponibili dettagli sui costi e sulle caratteristiche di ciascuna versione, offrendo ai clienti una scelta tra diversi allestimenti. La gamma comprende veicoli elettrici e ibridi, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni sostenibili e tecnologiche.

MG è il marchio britannico di proprietà cinese (gruppo SAIC) che in pochi anni è diventato uno dei protagonisti del mercato italiano: 4.240 immatricolazioni a gennaio 2026, quota di mercato intorno al 3%, MG ZS in tredicesima posizione nella classifica generale. La gamma 2026 punta tutto sul full hybrid — che oggi pesa il 57% delle vendite del marchio — ma copre anche elettrico puro, plug-in e una roadster sportiva da 510 CV. Ecco tutti i modelli, i prezzi e quale conviene scegliere. Tutti i modelli MG 2026 con prezzi. Modello Versione Prezzo da Motorizzazione MG3 Hybrid+ Standard Comfort Luxury 19.990 € Full hybrid 195 CV MG ZS Hybrid+ Standard Comfort Luxury 23.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - MG 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere MG3, MG ZS o MG HS... quale scegliere Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: MG ZS in offerta a meno di 18.000 euro ad aprile 2026: quanto costa col finanziamento?; # Recensione MG HS: il crossover dal rapporto qualità-prezzo imbattibile; Great Wall Motors: tutti i modelli in arrivo in Italia tra SUV, pick?up e fuoristrada - VIDEO | Quattroruote.it; Quali sono le auto ibride plug-in più economiche del 2026?. AUTOBEST 2026, tutti i premi: vincono Grande Panda, Renault 4, MG S5 e C3 AircrossSono stati assegnati i premi Autobest 2026, un riconoscimento legato al mercato europeo che ha visto protagonisti i marchi Fiat, Citroën, MG e Renault. Il voto dei giudici provenienti da 32 Paesi e, ... quattroruote.it