Veleno per topi negli omogeneizzati maxi-ritiro | i prodotti interessati

Un richiamo di grandi proporzioni coinvolge i prodotti per l’infanzia del marchio HiPP in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Sono stati ritirati dal mercato alcuni lotti di omogeneizzati dopo il riscontro di veleno per topi presente nei prodotti. La decisione è stata presa dalle autorità sanitarie locali per garantire la sicurezza dei consumatori più giovani. Nessuna informazione è ancora stata divulgata sui quantitativi coinvolti o sui tempi di disponibilità dei prodotti ritirati.

Veleno per topi negli omogeneizzati: scatta un maxi ritiro in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca per il marchio di alimenti per l’infanzia HiPP. "Questo richiamo non è dovuto a difetti di prodotto o di qualità da parte nostra. I vasetti hanno lasciato il nostro stabilimento in condizioni perfette”, ha spiegato l’azienda in una nota, parlando di un “atto criminale” attualmente sotto indagine. Secondo le autorità, la manomissione riguarderebbe vasetti da 190 grammi di omogeneizzato a base di carote e patate destinato a bambini di 5 mesi, venduti nei supermercati SPAR in Austria. Il primo campione positivo è stato rilevato sabato 18 aprile. I rivenditori in Slovacchia e nella Repubblica Ceca, invece, hanno preferito rimuovere tutti i prodotti del marchio dagli scaffali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Veleno per topi negli omogeneizzati, maxi-ritiro: i prodotti interessati Notizie correlate Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Leggi anche: Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Veleno per topi negli omogeneizzati: maxi richiamo in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca; Austria: trovato veleno per topi negli alimenti per bambini, prodotti venduti anche in altri Paesi; Veleno per topi in un omogeneizzato manomesso, ritirati migliaia di vasetti dai supermercati in tre Paesi; Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasetti. Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasettiIl fornitore austriaco di alimenti per l’infanzia ha disposto il richiamo di una linea per il sospetto di una manomissione dei vasetti. Il caso riguarda una filiale della catena Spar a Eisenstadt, nel ... tg24.sky.it Trovato veleno per topi negli omogeneizzati HiPP in Austria, c’è rischio anche in Italia? Cosa sappiamo finoraÈ una storia che fa davvero rabbrividire quella che arriva dall’Austria dove almeno un vasetto di omogenizzato per bambini del noto produttore HiPP è risultato contaminato da veleno per topi. Tutto è ... greenme.it Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti - facebook.com facebook Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti x.com