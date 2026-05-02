Le previsioni meteo indicano un weekend caratterizzato da tempo soleggiato, con temperature in aumento in diverse regioni. Tuttavia, a partire da lunedì, è attesa una perturbazione che porterà piogge e temporali, accompagnati da possibili grandinate in alcune aree. La situazione meteorologica cambierà rapidamente, con il ritorno di condizioni più instabili e un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

? Cosa scoprirai Dove colpirà esattamente la grandine prevista per lunedì?. Come cambieranno le temperature dopo il weekend di sole?. Perché l'aria atlantica causerà temporali così violenti in pianura?. Quando finirà questo ciclo di piogge previsto per tutto maggio?.? In Breve Temperature tra 22 e 27 gradi durante il fine settimana del 2 maggio.. Federico Brescia prevede forti contrasti termici tra aria oceanica e calore accumulato.. Lunedì 4 maggio rischio grandine nelle pianure del Nord-Ovest e piogge in Toscana.. Temperature settimanali potrebbero scendere sotto i 20 gradi per via della nuvolosità.. Il sole protegge l’Italia durante il ponte del 2 maggio 2026, ma un imminente cambio di pressione porterà piogge intense e temporali già da lunedì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, sole nel weekend prima del maltempo: piogge da lunedì

Friday Morning Forecast: Brief Warm-Up This Weekend; Cooler Next Week

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